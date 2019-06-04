Самолет Boeing 737 ("Боинг") с пассажирами на борту, вылетевший из Москвы в Берлин, вернулся в аэропорт вылета "Внуково". На борту самолета находится 101 человек. По предварительным данным, пострадавших в результате авиапроисшествия нет.

Самолет вылетел из "Внуково", долетел до Беларуси и в небе над Полоцком развернулся после того, как сработали датчики турбонаддува. Экипаж Boeing 737 выработал топливо и совершил посадку.