Геннадий Онищенко назвал «преступным по своему содержанию» слова заслуженного врача о пользе укусов клещей

Заслуженный врач Наталья Толоконская призвала не бояться укусов клещей, так как они помогают организму выработать устойчивость к инфекциям. На слова Толоконской отреагировал Геннадий Онищенко.

Профессор РАН считает заявление преступным по своему содержанию.

«Да, если человек переболеет клещевой инфекцией – будет иммунитет, но после тяжелой болезни, которая может окончиться смертью», - сказал эксперт. Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о пользе укусов клещей, передает ПолитЭксперт.