Федеральная служба безопасности (ФСБ) России потребовала у интернет-компании "Яндекс" предоставить ключи шифрования от сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Запрос ФСБ был направлен в "Яндекс" несколько месяцев назад. По закону ответ должен был представлен в течение 10 дней. Но компания "Яндекс" пока не передала в спецслужбу ключи шифрования.

За аналогичный отказ ранее был заблокирован мессенджер Telegram. По данным РБК, компания ключи передать отказывается, так как они могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Представители "Яндекса" сообщили, что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством", - сообщается на сайте "РГ".

Серверы "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно так называемому закону Яровой, с 20 июля 2016 года Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ может потребовать от любого сервиса из реестра ОРИ передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет".