Медвежонок на прогулке: под Апатитами мирно прогуливается косолапый хищник
4 июня 2019, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
Под Апатитами в районе фермы местный житель заметил гуляющего медведя.Ему удалось заснять хищное животное на видео. Роликом он поделился в своей социальной сети.
Автор видеозаписи написал, что в том же районе ранее видели медведицу с двумя малышами.
Специалисты напоминают, что поздней весной и в начале лета медведи представляют особую опасность для людей, так как в это время года хищники могут быть голодными и агрессивными. Об этом пишет ПолитЭксперт.