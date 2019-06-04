Медвежонок на прогулке: под Апатитами мирно прогуливается косолапый хищник

Под Апатитами в районе фермы местный житель заметил гуляющего медведя.Ему удалось заснять хищное животное на видео. Роликом он поделился в своей социальной сети.

Автор видеозаписи написал, что в том же районе ранее видели медведицу с двумя малышами.

Специалисты напоминают, что поздней весной и в начале лета медведи представляют особую опасность для людей, так как в это время года хищники могут быть голодными и агрессивными. Об этом пишет ПолитЭксперт.