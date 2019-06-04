Кузнецова: в прошлом году в РФ родилось на 15% меньше детей, чем в 2016

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова утром во вторник, 4 июня, заявила, что в прошлом году в Российской Федерации родилось на 15 процентов меньше детей, чем в 2016 году.

По словам Кузнецовой, число родившихся в 2018 году достигло 1 млн. 599 тыс. 316 человек, а это довольно тревожная тенденция в сфере рождаемости, передает ТАСС.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, за минувшие три года коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек снизился с 12,9 процента до 10,9 процента. Сейчас в стране, согласно данным Анны Кузнецовой, проживают 30,213 млн несовершеннолетних граждан.