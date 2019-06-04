Подросток-спортсмен умер во время зарядки в оздоровительном лагере в Приамурье

В детском оздоровительном лагере под Благовещенском во время утренней физзарядки скончался подросток. Мальчик 2005 года рождения находился в лагере "Колосок" в рамках спортивной смены. Подросток занимался в спортивной школе легкой атлетикой.

Во второй день смены в лагере утром традиционно началась зарядка. Подростку неожиданно стало плохо. Медики проводили реанимационные мероприятия. Но спасти мальчика они не помогли. Причина смерти юного спортсмена устанавливается. Представитель администрации Благовещенска сообщила, что сейчас по факту смерти подростка ведутся следственные действия.

В тот же день 3 июня в Башкирии в детском лагере трагически погиб ребенок. На 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что следит за ситуацией в Башкирии.