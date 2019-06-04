Ребенок и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Москве

В Москве два человека - взрослый и ребенок - погибли в результате пожара в квартире жилого дома по адресу ул. Профсоюзная, д. 94, корп. 2. Возгорание началось в четырехкомнатной квартире на пятом этаже.

Прибывшие по вызову спасатели вытащили из горящей квартиры четырех человек. Сотрудники бригады "скорой помощи" проводили реанимационные действия, - передало агентство городских новостей "Москва".

РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что один взрослый и один ребенок умерли в результате пожара на юго-западе столицы.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице рассказали, что в 11:09 пожар был потушен. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причины возгорания установят дознаватели.