Ребенок и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Москве
4 июня 2019, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве два человека - взрослый и ребенок - погибли в результате пожара в квартире жилого дома по адресу ул. Профсоюзная, д. 94, корп. 2. Возгорание началось в четырехкомнатной квартире на пятом этаже.
Прибывшие по вызову спасатели вытащили из горящей квартиры четырех человек. Сотрудники бригады "скорой помощи" проводили реанимационные действия, - передало агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что один взрослый и один ребенок умерли в результате пожара на юго-западе столицы.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице рассказали, что в 11:09 пожар был потушен. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причины возгорания установят дознаватели.