В турбазе под Нижним Новгородом отказались заселить ВИЧ-положительных детей

Туристическая база под Нижним Новгородом отказала ВИЧ-положительным детям в заселении. Спортивная деревня «Новинки» не стала размещать группу из нескольких десятков детей и их родителей.

Руководитель благотворительного фонда, который организовывал поездку, рассказала о случившемся. По словам Ольги Кузьмичевой, заезд ребят планировался на начало лета, но перед заселением ей позвонили сотрудники турбазы и попросили забрать аванс, передаёт «Российская газета».

«К сожалению, официального отказа от "Новинок" у меня нет, они сейчас могут говорить что угодно. "Можете ли завтра подъехать и забрать аванс?"- вот такой был звонок», - сообщила Кузьмичева.

В спортивной деревне не дали комментариев произошедшего.