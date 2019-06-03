Компания «Комплексные инвестиции» начала выплаты вкладчикам банка «Югра»

3 июня 2019 года: компания АО «Комплексные инвестиции» начала выплаты пострадавшим вкладчикам банка «Югра». Компания только за первые дни работы выплатила более 300 000 рублей и заключила 15 договоров на выкуп требований у превышенцев «Югры».

«Согласно графику в первый месяц деньги получат в полном объеме те вкладчики, сумма превышения которых не превышает 50 000 рублей», - говорит генеральный директор компании «Комплексные инвестиции» Игорь Буравков, - «Таким образом мы планируем рассчитаться только в июне с более чем 17 000 человек».

Корреспондент издания связался с вкладчиками, получившими свои деньги и поинтересовался, как быстро людям пришли зависшие на счетах банка сбережения и можно ли доверять компании «Комплексные инвестиции». «Я получила свои деньги ещё 31 мая, заключила договор с компанией утром, а уже вечером получила свое превышение в полном объеме. Не знаю, как будет у других, но уверена, со всеми рассчитаются. Тем более в АСВ мне лично сказали, что возможно никаких выплат не будет, а когда мне пришло 1 400 рублей на счет, это пресловутые 3,27%, которые агентство распределило между всеми кредиторами, я чуть в обморок не упала, будут ли они еще какие-то деньги выплачивать, непонятно», - говорит Светлана З., одна из пострадавших вкладчиц.

«Мы уже думали, что можем забыть о своих деньгах. Для многих людей 50 000 - это крупная сумма. У меня есть знакомые вкладчики с более крупными превышениями, вот сейчас тоже думают заключить договор и получить пусть и в рассрочку, но все деньги. Все устали от 2,5 лет неопределенности», - говорит Аскат Исмагилов.

В июле 2017 года банк «Югра» был лишен лицензии, после чего потерпевшими были признаны более 35 000 вкладчиков. В мая 2019 года компания «Комплексные инвестиции» опубликовала публичную оферту в газете «КоммерсантЪ», пообещав рассчитаться со всеми превышенцами банка «Югра» за 3,5 года.