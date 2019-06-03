Колокольцев выступил на Объединенной коллегии МВД России и Полиции Армении

Владимир Колокольцев, глава российского министерства внутренних дел, принял участие в состоявшейся сегодня в Ереване Объединенной коллегии МВД РФ и Полиции Армении.

Колокольцев высоко оценил уровень сотрудничества двух ведомств, которое продолжает развиваться.

Как отметил руководитель МВД РФ, в целом за последние годы удалось выстроить необходимые механизмы двустороннего взаимодействия. В частности, была сформирована правовая база, позволяющая использовать весь арсенал имеющихся сил и средств для выполнения задач, которые стоят перед правоохранителями обеих стран.

Министр подчеркнул, что в активе российской и армянской полиции немало успешно проведенных совместных оперативно-профилактических операций, сотни задержанных злоумышленников, находившихся в межгосударственном розыске.

В числе других факторов, которые требуют укрепления межведомственного взаимодействия, – высокий уровень террористической угрозы, масштабы распространения экстремизма, нелегальной миграции, оборота запрещенных веществ и оружия, организованной преступности. Участники заседания сошлись во мнении, что противостоять данным вызовам можно только объединив и четко скоординировав усилия.

Владимир Колокольцев обратил внимание собравшихся на актуальность вопросов, ставших предметом обсуждения на коллегии. Так, за последние пять лет доля синтетических запрещенных веществ выросла в РФ в четыре раза. Только в прошлом году российские правоохранители обнаружили у злоумышленников около 6,5 тонны синтетического зелья. В 2018 году правоохранители выявили более 200 тысяч преступлений в данной сфере, изъяли порядка 23 тонн запрещенных веществ.

Также на заседании обсудили тему внедрения современных информационных технологий, совершенствование механизма обмена данными для повышения эффективности борьбы с преступностью.

В заключение работы Объединенной коллегии были подписаны итоговые документы, сообщили в пресс-службе МВД РФ.















