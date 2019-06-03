Басманное правосудие в деле «Тольяттиазота»?

Басманный районный суд Москвы 31 мая арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца. В это же время в Тольятти перешли в завершающую стадию слушания по делу «Тольяттиазота» (ТОАЗ). Представители этой компании оценили арест Попова не иначе как одним из звеньев в цепи действий по рейдерскому захвату их предприятия миноритарными акционерами, сообщает об этом «Лента.ру».

Уже больше года в Комсомольском районном суде Тольятти идут слушания по делу о хищении 85 миллиардов рублей. Гособвинение считает, что бывшие владельцы крупнейшего в России химического предприятия ТОАЗ Владимир и Сергей Махлаев, Евгений Королёв, владелец швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и директор этой компании Беат Рупрехт, сговорившись, похитили всю продукцию, которую выпускал завод с 2007 по 2012 год.

Дело было инициировано непосредственно после заявлению «УралХима». По мнению представителей ТОАЗ именно эта компания вместе с миноритарным владельцем «Тольяттиазота» Евгением Садыкиным заинтересованы в том, чтобы установить контроль над предприятием.

Представители ТОАЗа не раз заявляли, что обвинение строится на грубых ошибках. Так, например, по их данным за период с 2007 по 2012 год компания получила оплату в размере 65 миллиардов рублей за изготовленную ею продукцию. Всё это время сотрудникам предприятия стабильно выдавалась зарплата, завод платил налоги с прибыли и дивиденды акционерам. А 85 миллиардов рублей, которые хотят «повесить» на бывших владельцев – появились из-за неправильного расчёта следствием стоимости продукции ТОАЗа. Иначе, мол, как всё это время предприятие бы вообще работало?

Арест же председателя правления «Тольяттихимбанка», который по версии обвинения был в сговоре бывшим руководством ТОАЗ и помогал скрыть преступление, сторона защиты называет давлением на суд.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Фёдор Трусов солидарен с их мнением:

«Это может расцениваться, как попытка оказать влияние на принятие судебного решения. Тем более, адвокаты предприятия уже неоднократно заявляли об оказании давления со стороны Следственного комитета России на сотрудников компании «Тольяттиазот», свидетелей по уголовному делу и на адвокатов, оказывающих юридическую помощь предприятию», — отмечает он.

Также не остались в стороне в «Тольяттихимбанке» и тоже выступили с заявлением:

«Мы считаем, что прозвучавшие обвинения ни в коем случае не могут быть выдвинуты в отношении Александра Попова. Это человек высокой честности, активно участвующий в развитии своего банка, отрасли и региона. Единственное объяснение, приходящее на ум, — Александр Евгеньевич стал фактически заложником ситуации, происходящей вокруг предприятия «Тольяттиазот», которое является одним из ключевых клиентов АО «Тольятихимбанк» и которое не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление».

Выходит, сработало знаменитое «Басманное правосудие»?