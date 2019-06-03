Мировая война с сексизмом докатилась до России

Сексизм в России явление не новое. Недавно, например, кумир миллионов женщин Михаил Боярский недавно публично признался, что он сексист.

Прогрессивная общественность сразу возбудилась. Соцсети запестрили провокационными перлами «мушкетера», среди которых «женщина — ломовая лошадь» и «Я не считаю, что женщина способна на какие-то серьезные проявления как мужчина».

Усатый дядя в шляпе прошелся и по собственной дочери Елизавете, откровенно заявив, что не гордится ее ролями в театре и кино. «Рано или поздно она поймет, что все то, чем она занималась — это романтическая юность», — говорит Боярский. Однако считает, что свою женскую миссию его дочь уже выполнила, родив собственных детей.

Звезды поспешили дать свои комментарии по поводу заявления дедушки. Так, телеведущая Ксения Бородина посчитала, что «наверное, Боярский остался во временах «Трёх мушкетёров» и забыл о таких женщинах, как Софья Ковалевская, как Зинаида Ермольева, которая создала антибиотики». Высказывание знаменитого актера девушка списала на его плохое настроение: «Может, «Зенит» в этот день продул». И подобных феминистских реплик было немало. А вот некомплексующая Лолита нашла в словах Боярского некую мудрость: «Он как раз пожелал всем женщинам быть при мужчине. В принципе, он во многом прав, что многие женщины отдают себя миру искусства и из-за этого не устраивают свою жизнь». По мнению певицы, сексизма здесь нет, «а есть предостережение женщинам, которые забывают, что семья является важной частью».

Россия пока, конечно, не Франция. В стране Эйфелевой башни уже предложили наказывать мужчин, отпускающих непристойные комментарии в отношении частей тела или внешнего вида женщин. Заплатить штраф могут также и мужчины, которые преследуют женщин, например, преграждая им путь и не давая пройти. В правительстве считают, что таким образом происходит борьба с сексизмом на улицах французских городов, с которым женщины вынуждены сталкиваться порой ежедневно. Однако во Франции уже дошли и до откровенного абсурда, планируя ввести обязательную квоту для женщин-режиссеров на Каннском фестивале.

Похоже, война с сексизмом постепенно превращается в мировую. Президент США Дональд Трамп всегда отличался своим длинным языком. Его фразы весьма прямолинейны. Так, он не раз высказывался про свою жену Меланью, открыто обсуждая их интимную жизнь, размышлял о внешности других женщин и рассуждал о супружеской неверности. Даже дочь не осталась без внимания. Так, Трамп как-то позволил себе сказать: «Если бы Иванка не была моей дочерью, возможно, я бы с ней встречался». И эти фразы ему наверняка припомнят на следующих выборах.

Учёный и лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Тимоти Хант вообще вынужден был подать в отставку из-за своих сексистских высказываний в адрес женщин.

«Три вещи случаются, когда они (женщины-учёные) в лаборатории: ты влюбляешься в них, они влюбляются в тебя, а затем, когда ты их критикуешь, они плачут», — сказал однажды ученый на конференции по научной журналистике и попрощался с постом почётного профессора.

Теперь уже бывший министр обороны Сербии Братислав Гашич как-то позволил отпустить себе «легкую» шутку, которую, видимо, понял только он один. Инцидент случился, когда одна из журналисток, находясь перед Гашичем, чтобы не загораживать кадр коллегам с телевидения, опустилась на колени. На что министр не растерялся: «Мне нравятся журналистки, которые так легко готовы встать на колени».

Даже французский эталон мужской красоты Ален Делон умудрился получить клеймо «сексиста», а так же был обвинен в гомофобии. Американская организация «Женщины и Голливуд» создала электронную петицию с просьбой лишить Алена Делона «Золотой пальмовой ветви». Потому как актер говорил, что однополые пары не должны усыновлять детей, а женщины, по мнению Делона, «зашли слишком далеко, требуя равных прав с мужчинами».

В России гендерные войны только разгораются. И судя по общемировым трендам нас тоже ждут громкие скандалы и отставки из-за неосторожных поступков и высказываний мужчин.





