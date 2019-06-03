Ученые во время исследования обнаружили связь между временем приёма пищи и "циркадными ритмами". Нарушение биологических часов приводит к проблемам со здоровьем.

Ученые обнаружили, что свет является важной частью «циркадных ритмов». Информация, передаваемая по зрительному нерву в виде электрических импульсов, достигает зоны мозга, которая называется супрахиазматическим ядром. Кардиостимулятор контролирует период сна и бодрствования человека. Выделяемый во время еды инсулин воздействует на биологические часы в тканях и клетках индивидуально. Об этом пишет Oane.ws.