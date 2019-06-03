«Бандитский Петербург». Зловещие тайны города – факты или попытка привлечь туристов?

Санкт-Петербург – центр интеллигентной России, кладезь архитектурных шедевров, живописных улочек и водных каналов.

Красота Северной столицы, конечно, поражает. Но все ли так радужно, нам предстоит разобраться. Знаменитые каналы-«душегубы», Юсуповский дворец, где «мается» душа Распутина, «стоны» Петропавловской крепости, загадочный Медный всадник, что о них известно?

Петербург, как все знают, был возведен Петром I – личностью крайне одаренной, но своевольной. Не прислушался к шепоту молвы и прорыл Обводный канал на проклятой шаманом земле. Что тут скажешь, место и впрямь оказалось гиблым. Сначала «выплыло» расчлененное тело бедолаги-торговца, которого изуродовала собственная жена. Убить ей «приказали духи», поэтому злодейку сочли «немного того», а об истории быстренько забыли. Потом, в 20-х годах, древние кости нашли да еще с какими-то «каракулями» над ними. И тут вдруг люди начали с собой кончать один за другим. Впрочем, сейчас старожилы утверждают, что это не более чем слухи прошлых лет.

Канал Грибоедова же славен повешенной бунтаркой Софьей Перовской. Говорят, что «бродит» она и по сей день с болтающейся веревкой на шее, и это, господа, смертельно для потенциального «зрителя». Так что аккуратнее с самовнушением, а то еще «ноги сами понесут» на Обводный канал топиться...

С дворцом Юсуповых на Мойке знаком каждый – здесь был убит самый неоднозначный исторический персонаж Григорий Распутин. Умерщвляли любимца императрицы долго и мучительно: ну никак не хотел живучий старик умирать. И цианистым калием травили, и стреляли, и душили – так, по крайней мере, толкуют. В стенах подвальной комнаты, где и происходил этот кошмар, при сильном желании можно «узреть» грозного ясновидца. Но лучше, конечно, ограничиться безобидной экскурсией.

Петропавловская крепость также «грешит» вереницей казней и жертвоприношений. Жестокие язычники, вздёрнутые декабристы, отмучившаяся в темнице княжна Тараканова с нерожденным младенцем – все это наводит ужас на жителей, но зато привлекает жадных до кровавых легенд туристов.

Медный всадник – безобидный с виду памятник Петру Великому – также «оброс» всевозможными преданиями. То ли поставил царь-батюшка себя вровень с Богом да окаменел с поднятой рукой, то ли неожиданное появление змеи, спасшей его от рокового прыжка на лошади, послужило созданию монумента, никто толком не знает. Но «Всадник» сам по себе красив и величествен – это несомненно.