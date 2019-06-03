Нейроны от гиперактивности защитят астроциты

Клетки мозга способны собирать поврежденные липиды, производимые гиперактивными нейронами, а после перерабатывают данные молекулы в энергию. Такой механизм защищает нейроны от побочных эффектов сверхактивности, что положительно для астроцитов, которые поддерживают нейроны разными методами.

Эксперты сделали открытие после наблюдения:гиперактивные нейроны могут производить поврежденные жиры, связанные в липидные частицы. Работа ученых показала, что стимулирование нейронов подопытных мышей спровоцировало скопление липидов и выделение жирных частиц. После этого соседние астроциты ликвидировали частицы и усилили активность тех генов, которые участвуют в производстве энергии. Об этом пишет Dni24.com