Опрос показал, сколько россиян хотели в детстве стать космонавтами

Почти три четверти россиян считают, что профессия космонавта в будущем станет востребованной в России, рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Оказалось, что нынешние молодые люди мечтают о профессии космонавта больше, чем «поколение Гагарина» (16% и 7% соответственно). При этом чаще всего об этой профессии в детстве мечтали те, кто сейчас находится в возрасте 40-49 лет», передаёт «Российская газета».

74% опрошенных верят, что в будущем космонавты в России станут востребованы, а 38% даже признались, что и сами были бы не против поучаствовать в отборе космонавтов.