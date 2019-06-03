Безопасна ли еда в Макдональдсе?

Известный повар Джейми Оливер выиграл суд у Макдональдса, доказав, что их еда из-за наличия химикатов может быть опасна для человека. Не менее известный российский ресторатор Андрей Грязнов привёл свои аргументы относительно питания фастфудом.



Какой здравомыслящий человек будет кормить своего ребёнка мясом с аммонием? Представители сети McDonald’s всегда утверждали, что их продукция настолько дешева (хотя, на взгляд Андрея Грязнова, и не такая она и дешёвая), потому что они закупают мясо гигантскими оптовыми партиями. Но, как показал Оливер и другие исследователи этой темы, при производстве начинки для гамбургеров они используют непригодные в пищу отходы мясного производства, предварительно отмытые в гидроксиде аммония для обеззараживания и придания "съедобного" розового цвета. Так что себе еду ресторатор там не покупает.



"Своим детям это делать тоже категорически запрещаю. Для меня вообще дикость, когда родители празднуют день рождения ребёнка в данном месте. Когда моим детям присылают пригласительные на день рождение, которое будут отмечать в Макдаке, я их туда не отпускаю. Если кто-то готов данным продуктом кормить детей, то я своих нет", - говорит автор телепередачи "Школа ресторатора".



"С точки зрения бизнеса McDonald’s - это мега удачный проект. И как ресторатор я могу только завидовать его успеху, правильно выстроенной модели бизнеса. Но с точки зрения родителя и человека - я за качественную и здоровую пищу. Пусть и без столь многомиллионной прибыли. Кстати, не только Макдональдс, Бургер кинг и другие подобные заведения хитрят в своём производстве. Возьмите для примера и Крошку-картошку. Вы когда-нибудь сажали у себя на огороде картофель? У кого-то он вырастал такой огромный? Вопрос - что за генный умелец её сделал и с помощью чего? Их продавцы это объясняют тем, что по стандартам компании они покупают только самые крупные клубни. Возможно, это правда. Я не был на их «плантациях». Но в беседе с агрономами выяснил, что они крайне сомневаются в естественном взращивании подобных овощей", - возмущается Андрей Грязнов.



Полное интервью с ресторатором Андреем Грязновым о секретах общественного питания читайте в ближайшее время на сайте "Аргументов недели".



