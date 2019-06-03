Эксперты: как выбрать хорошую позу при сидячей работе

Сейчас многие работают на дому или в офисах, где большую часть времени приходится проводить в сидячем положении. Эксперты рассказали, как понять, что выбранная поза "хорошая".

Специалисты поясняют, что есть несколько способов сидеть удобно за компьютером. Определить, хорошая ли поза, можно по количеству мышечной активности, необходимой для её удержания.

Хорошей позой считают сидение за столом со стоящими под углом 90 градусов ногами и правильной осанкой. Локти должны опираться на твердую поверхность, а запястья не сгибаться. Голова должна смотреть прямо вперед или немного вниз. Также можно при сидении наклоняться вперед, опираясь руками на стол и немного сгибая ноги. Об этом пишет портал Актуальные новости.