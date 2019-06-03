Экспериментальные беспилотные такси начинают курсировать по дорогам Москвы

Чтобы заказать себе такую высокотехнологичную «карету» и принять участие в эксперименте, необходимо зайти в мобильное приложение «Яндекс.Такси», принять условия соглашения об участии в тестировании беспилотных автомобилей и быть совершеннолетним. «Аргументы недели» решили узнать подробнее, как выглядит это чудо техники, и где в мире такие такси уже эксплуатируются.

Услышав определение «беспилотный» люди начинают думать, что такси начнут ездить сами по себе. Но в таком такси пока позволяется ездить без участия водителя только по трассе, где нет светофоров и пешеходных переходов. В остальных случаях присутствие водителя все равно обязательно.

Беспилотные автомобили управляются рядом камер, датчиков, GPS и радара, генерирующих огромные объемы данных в реальном времени. Эта информация анализируется и используются системой искусственного интеллекта. Машина считывает сигналы светофоров, дорожные знаки, разметку. Она даже анализирует велосипедистов, пешеходов и другие авто. Беспилотник ездит по правилам, придерживается скоростных ограничений и быстрее замечает препятствия. Так что если вы опаздываете в аэропорт, то такое такси вам не поможет, зато точно избавит вас от рисков оказаться в машине таксиста-лихача.

Подобные эксперименты проходят не только в Москве. Уже не первый год новое технологическое четырехколесное чудо можно встретить на дорогах США, Нидерландов, Швеции, Франции, Великобритании, Германии, Китая, Сингапура и ряда других стран.