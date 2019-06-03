ВШЭ создала в Саду имени Баумана «Волшебный мир» детства

День защиты детей отметили в Саду имени Баумана более 5 тысяч москвичей – здесь были увлекательные конкурсы, разнообразные мастер-классы, интересные детские спектакли и лекторий, где обсуждали самые важные вопросы взаимодействия отцов и детей. Гостями праздника стали и ребята из подшефных учреждений благотворительной студенческой организации НИУ ВШЭ «Открой глаза».

С 2008 года студенты Вышки оказывают системную помощь особым детям, разрабатывают и проводят образовательные и развлекательные программы в детских домах и детских психо-неврологических интернатах по всей стране. Благотворительный инклюзивный фестиваль «Волшебный мир», организованный Высшей школой экономики, доказал: право на счастливое детство имеет любой ребёнок – вне зависимости от особенностей его развития.

Целых 12 тематических площадок ждали маленьких москвичей и их родителей на фестивале «Волшебный мир» в субботу, 1 июня. Специалисты НИУ ВШЭ, организовавшие праздник, убеждены: в современном мире любой ребёнок может быть счастливым.

Одной из главных тем праздника стало здоровье. Тех, кому часто приходится общаться с врачами, на площадке «Страна заботы» ждали «Больничные клоуны» -- организация, которую возглавляет выпускник ВШЭ Константин Седов. Чтобы забыть о страхе перед медицинскими манипуляциями, детям предложили самим перевоплотиться во врачей – и вылечить весёлых клоунов. Не обошлось без смеха, но ведь он так полезен для здоровья!

Для ребят, которые ни секунды не могут усидеть на месте, приготовили множество спортивных игр в «Стране движения», а для замкнутых интровертов – уютные пуфики в тени деревьев «Страны отдыха».

Пока ребята были заняты, проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара обсудила с родителями главную животрепещущую тему: а как же этих детей воспитывать? И поделилась собственным ноу-хау – по её словам, когда старшая дочь (сейчас уже 20-летняя взрослая девушка) доводила её до белого каления, она повторяла про себя: «Мы подруги». И старалась не высказывать своё мнение менторским тоном, а пробовать заинтересовать подростка – так, чтобы он сам вернулся к родителям за советом.

-- Наши дети уже не признают авторитета просто по факту возраста. С ними надо дружить, а не давить на них, -- добавила Касамара, выступая на лекции «Как помочь ребенку стать самостоятельным?» на площадке «Страна понимания».

Всего на праздник пришло более 5 тысяч москвичей. Завершился фестиваль концертом, где выступили звёзды проекта «Голос» Гульшат Хамурзина и Этери Бериашвили, а также танцоры, фокусники и театральные труппы.