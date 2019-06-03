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Стали известны подробности проекта «IT-класс в московской школе»

3 июня 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Стали известны подробности проекта «IT-класс в московской школе»
Фото: pixabay.com

Анализ рынка труда говорит о том, что IT-специальность в Москве не только перспективна для выпускников школ, но и важна для города. При этом в 2019 году в вузах Москвы по направлению IT насчитывается почти 8,5 тысяч мест при среднем проходном балле по трем экзаменам (математика, русский язык, информатика) –235.

Для удовлетворения потребностей города и выпускников школ в будущем учебном году будет запущен проект «IT-класс в московской школе» и открыты первые 34 таких класса. К участию в проекте уже привлекаются ведущие IT-компании и вузы для развития у учеников современных востребованных на рынке труда и экономикой города компетенций. Планируется организация высокотехнологичных уроков, стажировок, лекций, разборов кейсов, мастер-классов, а также организация предпрофессионального экзамена по направлению IT.

«Мощным подспорьем развитию IT-классов будут классы ”Математической вертикали”, которые запустили в прошлом году. Они существуют более чем в трехстах школах. Думаю, мы придем примерно к этой цифре и по количеству IT-классов», – говорит руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Кандидатами для участия в проекте уже являются еще 34 школы, которые были отобраны на основе высоких результатов школьников в ЕГЭ прошлого года, участия учителей в профессиональных конкурсах, инфраструктурной обеспеченности с учетом мнения IT-компаний и вузов-партнеров.

На первом этапе в проекте будут задействованы 10-ые и 11-ые классы. Специалисты убеждены, что в ближайшее время будет необходимо вовлекать 9-ые, 8-ые, а в перспективе и 7-ые классы. По словам Исаака Калины, для удовлетворения потребностей города и школьников по IT-направлению московской системе образования предстоит решить «много серьезных задач, в первую очередь кадровых».

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