Посетителей ГУМа и Красной площади в центре Москвы эвакуировали из-за учений

В понедельник, 3 июня, в центре Москвы эвакуировали посетителей Красной площади и ГУМа. Согласно последней информации осведомленных источников, это произошло в рамках учений экстренных служб.

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Источник в правоохранительных органах столицы подтвердил, что посетителей Красной площади и универмага эвакуировали. Он добавил, что данные меры были приняты в ходе учебных мероприятий экстренных служб по отработке действий при ЧС, передает ТАСС.

Уточняется, что учения проходят в штатном режиме. Дополнительной информации о проведении тренировочных мероприятий в СМИ пока не поступало.