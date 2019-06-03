В отделении полиции таинственным образом исчез бриллиант весом в 10 карат и стоимостью 15 миллионов

О том, что из запертого сейфа в отделении полиции пропадают крупные суммы денег мы уже писали. На очереди рассказ о таинственном исчезновении бриллианта весом в 10 карат и стоимостью 15 миллионов.

В сейфе - пусто. Девять миллионов рублей пропали прямо из-под носа столичной полиции

В марте 2018 года сотрудники московского ФСБ вместе с полицией задержали нелегальных торговцев бриллиантами. В их руки попал редкий камешек весом в 10 карат, который выковыряли из кольца бренда Maximilian и вставили в оправу, якобы, Graff – на самом деле кустарную. Вот это украшение и пытались продать торговцы, когда раздался крик "Всем лежать!"

Все, кто участвовал в сделке – сели, а камень передали на ответственное хранение сотрудникам ОМВД "Замоскворечье". Они же и должны были отправить его на экспертизу. Вот только «обещать - не значит жениться» и бриллиант до экспертизы так и не дошел, а просто таинственно исчез прямо из отделения.

Слава Богу, камень - это не деньги, которые до сих пор никак не могут найти, а украшение обнаружили в офисе фирмы "Якутские бриллианты" на Брянской улице. Камень снова изъяли – и стали разбираться. Оказалось, что сотрудники ОМВД "Замоскворечье" не могли стерпеть, что в их заштатном отделе хранится такая роскошь и решили её продать, сообщает Telegram-канал "BAZA".

Кто именно из них выкрал камень из сейфа – пока неизвестно, но следователи обещали во всем разобраться, если, конечно, драгоценность снова не пропадет.