В Кирово-Чепецке высадили яблоневую аллею в память о героях-освободителях

31 мая на поляне у гостиницы Двуречье кипела работа и играла музыка. Ветераны, волонтеры и школьники Кирово-Чепецка высаживали яблони в память о ветеранах Великой Отечественной войны.

С инициативой высадить яблони этой весной выступил Совет ветеранов химкомбината. На призыв украсить город и отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны откликнулся Союз садоводов России, председателем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. Он предоставил активным чепчанам 30 саженцев яблонь, а инвентарь и подготовку площадки под посадку взяла на себя компания «УРАЛХИМ».

- Яблоня присутствует во многих русских сказках как мать, кормилица, как красивое дерево, поэтому мы надеемся, что наши яблони приживутся и будут напоминать всем о тех, кто защитил нашу Родину, – сказала председатель ветеранской организации Кирово-Чепецкого химкомбината Людмила Серафимовна Мальцева.

Четыре поколения чепчан: ветераны войны, пенсионеры, молодежь и школьники работали дружно. Уже через час яблоневая аллея была посажена, удобрена и полита.

Благодарю всех, кто нас поддержал, - обратился к участникам акции ветеран Великой Отечественной войны Александр Сергеевич Ворожцов, - будем помнить о том, какая страшная это была война, и пусть она никогда не повторится. Пусть яблони всегда цветут под мирным небом!

В этом году Всероссийское движение Сады Победы стартовало на месте одной из самых ожесточенных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны – на Курской дуге. Во многом эта битва переломила ход войны, но этот перелом достался ценой тысяч жизней. 11 мая, на том месте, где в 1943 году, во время Курской битвы, размещался штаб Центрального фронта, которым руководил маршал Константин Рокоссовский, был заложен Сад Победы. В его закладке приняли участие депутат Госдумы РФ Олег Валенчук и председатель Комитета по обороне Госдумы РФ, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов. В память о героях-освободителях на территории комплекса было высажено 85 саженцев – по яблоньке от каждого региона страны.

В Кировской области нынешней весной Сады Победы были высажены на десятках пришкольных участков, детских садов, скверов и парков. Тысячи детей и подростков смогли почувствовать свою сопричастность к памяти о Великой Победе.

– Никто не остается равнодушным! Сады Победы помогают нам ощутить себя частью великой России, дают силы и уверенность в будущем, позволяют привить чувство патриотизма, – отмечает депутат Госдумы РФ Олег Валенчук.