Голикова заявила, что в России более 120 тыс. детей не обеспечены местами в яслях

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 3 июня, в ходе заседания итоговой коллегии Минпросвещения заявила, что по данным на 1 мая текущего года 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях.

По словам Голиковой, согласно данным за 2018 год и истекший период 2019 года, в эксплуатацию было введено 120 объектов мощностью 15,8 тысячи мест. Однако в 64 случаях не была получена лицензия. Вице-премьер призвала Министерство просвещения и сотрудников Рособрнадзора обратить на это внимание и добавила, что до 1 сентября необходимо получить лицензии.

До конца текущего года должно быть введено ещё 567 объектов на 76,2 тысячи мест, передает сегодня ТАСС.