Актриса Ирина Пегова: Не гонись за победой. Она сама тебя найдет!

Актрису Ирину Пегову зрители полюбили за имидж улыбчивой русской красавицы с косой до пояса, за естественность и открытость. Но в один момент Ирина предстала в неожиданном образе: с короткой стрижкой, заметно похудевшей и удивительно обаятельной. Как говорит сама актриса: «Перемены бывают полезны!»

От автора

В жизни Ирина Пегова очень располагает к себе: спокойный голос, невероятная женственность и необъяснимая для актрисы стеснительность. Час беседы с Ириной пролетели незаметно. Ко всем вопросам актриса подходила ответственно и с юмором, но за рамки «личного» не переходила. Истинная русская женщина, которая способна и «горы перевернуть». Прекрасное качество в наше непростое время.

- Ирина, вы просто полны энергии. Словно электростанция, от которой можно «заряжаться». Откуда столько оптимизма?

- А я родом из замечательных и особых мест. Из небольшого городка Выкса. Не слышали? Думаю, что нет. Это в Нижегородской области. У нас все такие энергичные. Я из простых. Жила в деревенском доме. Но занималась спортом. Это от папы. Он был спортсменом и даже знаменитым (смеется). Вот и я с детства увлекалась легкой атлетикой, прекрасно каталась на коньках. Думаю, что из меня вышла бы неплохая спортсменка, но мама вдруг решила, что девочке необходимы уроки музыки. Вот так я и попала в музыкальную школу. Попала и пропала! Мне так нравилось петь! Да и голос у меня хороший. Даже участвовала в конкурсе «Хочу стать звездой!» И победила. Да, местный конкурс был, но эта прямо «перевернула» меня! Решила, что стану певицей. Стану эстрадной звездой!

- Родители поддержали вас?

- Нет! Они и слышать ничего не хотели! Профессия должна быть серьезная! Вот и весь сказ. А дочкой я была послушной. Воспитывали строго: вставали мы с сестрой в шесть утра, доили корову, пололи огород, мыли полы, готовили еду. А уже потом бежали в школу. И в этом нет ничего особенного! К труду нужно приучать детей с детства. Да и в деревне нельзя иначе.

- И вы не ослушались родителей?

- Конечно нет. Отправилась я в Политехнический институт. Но сердце же не лежало к точным наукам. Конечно, я закончила «политех», а уже потом и развернулась «для себя» : поехала поступать в Нижний Новгород в театральный. Но во всю мою жизнь «вклинился» случай-судьба! В лице Петра Фоменко. Я же поступила и были студенческие репетиции. Так на одной из них Фоменко меня и увидел. Я так благодарна ему, что из всех студентов «разглядел» меня. Более того, пригласил в Москву. Видимо, решил, что из меня может получиться актриса. Конечно, я все бросила и поехала в Москву. И в тот год я поступила в ГИТИС. Кстати, единственная девушка из провинции. Это я легко рассказываю, а на самом деле все не так уж воздушно. Конечно, стеснялась, но очень хотела в Москву! Видимо, такой уж у меня характер упорный.

- И как вас встретила Москва?

- В Москве одной жить сложно. Конечно, когда ты учишься, то ничего… Но и кушать же хочется! Бралась за любую работа. Как и многие приезжие. Ну, ничего. Нормально! Характер у меня мальчишеский. Хотя, я девушка застенчивая. Да, вот такая двойственность. До сих пор мне неловко, когда меня хвалят. Правда. Приятно, конечно, но неловко.

- Я вспоминаю проект «Танцы со звездами». Вас так хвалили! Да и в таком проекте не до застенчивости.

- Это правда. Интересный проект, который многому учит. Например, как выживать в любых условиях. Допустим, сегодня съемки, а платья еще нет. Что делать? Хоть умри от крика, а платья нет! Приходилось придумывать, выкручиваться… А это очень организует человека. Но дело же не в платье! На этом проекте я получила огромное удовольствие. Я просто обожаю танцевать! А тут такая возможность.

- Все зрители до сих пор помнят, как за вас переживала дочка. Чувствуется, что дочурка – мамина радость!

- Да, Танюша очень переживала за меня. Подружка моя. Труженица. Она у меня с детства приучена к труду: квартиру легко убирает, омлет приготовит. Да и видит она, как я работаю. А это главный пример для ребенка. Танюша очень напоминает мне меня.

- Что для вас победа? Я не только говорю о проекте «Танцы со звездами», а в более широком понимании этого слова.

- На это могу сказать, что особо никогда не гонюсь за победой. Просто делаю свое дело. Правда люди говорят: «Не гонись за победой. Она сама тебя найдет!»

- Ирина, не могу не спросить о женском: вы поклонница диет или фитнеса? Или все вместе? Вы просто потрясающе выглядите.

- Спасибо. Знаете, а я никогда не считала себя красавицей. И было время, когда я совсем худышка была. Да! А потом повзрослела и стала в «теле». И долго не могла себя принять «пышкой». На диеты садилась, голодала долго, но эффекта нужного не могла добиться. А потом поняла простую вещь – нужно принять себя! И это не так просто. Огромная работа. Внутренняя работа. У меня год на это ушел. Конечно, питание важно. И я для себя придумала удобную модель питания: объем съеденного равняется размеру моего кулачка. Но главное – есть медленно. В идеале обед должен занимать час, но в нашем бешенном ритме, увы, невозможно столько времени тратить. Но самое, самое важное – пить воду! Я пью только воду, и много – до четырех литров в день. И чувствую себя отлично!

- Ирина, как же вы решились расстаться с косой? Не жаль?

- Нет. Образ такой русской красавицы мне не очень нравился. Да и коса порядком раздражала. Мысли расстаться с ней были давно. Я очень долго просила мне ее обстричь, но мастера отказывались. Видимо, просто боялись. Но я же упертая! Вот такая у меня сейчас модная стрижка.

- Говорят, что когда расстаешься с волосами, то и негатив уходит. Согласны?

- Говорят. Но я не хочу говорить о негативе. Посмотрите, какая чудная погода! Лето! Давайте просто улыбаться и набираться энергии.

- Благодарю за беседу.