Кто не балбес, тот нынче - бес

Все уже наслышаны о событиях, произошедших в середине мая в Екатеринбурге. Поэтому я не буду обсуждать вопрос правомерности строительства очередного храма на территории любимого горожанами сквера. Меня в этой истории возмутило совсем другое.

Я давно с интересом смотрю телешоу Владимира Соловьёва. Во многом с ним согласен. Конечно, как не согласиться с его яркими, умными аргументами в защиту презумпции невиновности. Это касалось, в первую очередь, бездоказательных обвинений России в гибели Боинга в небе Украины, в отравлении Скрипалей, вмешательстве России в выборы президента США и многих других «хайли лайках». Действительно, любому разумному человеку понятно, что без должного расследования никого ни в чём нельзя обвинять. Вопрос виновности может решить только суд. Но в этот раз Соловьёв в стиле всех тех, кого сам же страстно критиковал, даже не ознакомившись с аргументами защитников сквера, сразу обвинил их во всех грехах и даже обозвал бесами. Так в каких же случаях Соловьёв был искренен: когда защищал интересы России или когда бросился защищать интересы церкви и олигарха Игоря Алтушкина. Теперь я думаю, что ни в каких. Просто Соловьёв - талантливый артист и хорошо исполняет порученные ему роли. При этом о его собственном мнении мы даже не догадываемся. Единственное фактическое нарушение, допущенное сторонниками сквера, было самовольное снятие ограждения. Это, пожалуй, мелкое хулиганство (ещё неизвестно кем спровоцированное), но никак не бесовщина. Но при этом Соловьёв почему-то не замечал и не замечает нарушений властью и церковью не то что отдельных законов, но и самой Конституции Российской Федерации. Я имею в виду статью 14 Конституции РФ, которая гласит о том, что религиозные объединения должны быть отделены от государства. И я не думаю, что Соловьёв настолько слеп, что не замечает этого нарушения. Даже само столь яростное и безапелляционное вмешательство государственных СМИ в этот конфликт на стороне церкви и олигарха Алтушкина подтверждает этот факт.

А если повнимательнее исследовать этот вопрос (именно этим и должен заниматься настоящий журналист), то выявится множество других фактов явного сращивания церкви с государством. Наиболее показательным из всех, которые мне известны, является строительство «Культового комплекса Московской Патриархии». Именно так этот объект назван в контракте на его строительство. Он находится вблизи с посёлком Дивноморск (ранее назывался «Фальшивый Геленджик»), на высоком берегу Чёрного моря в уникальном, заповедном лесу. В нём не только строительство чего-либо, но и рубка любого дерева запрещена. Поскольку это краснокнижные пицундские сосны и редчайшие даже для Красной книги можжевеловые деревья. Для доступа к пляжу с этой высоты проектом предусмотрено устройство шахты глубиной около 50 метров с лифтом и затем подземная галерея порядка 100 метров. В море, конечно, предусмотрен пирс для яхт и катеров. Строительство такого не слишком православного объекта никак нельзя было выдать за народную стройку, как строительство многих храмов, за счёт народных пожертвований. Так из каких средств оплачивалось это строительство?

Из государственного бюджета! То есть за счёт нас - налогоплательщиков, и верующих, и неверующих. Но и те, и другие об этом ничего не ведали. Это я могу утверждать, поскольку в качестве заказчика в контракте на строительство «Культового комплекса Московской Патриархии» значится «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента Российской Федерации». И не надо думать, что такие люди, как Соловьёв, об этом ничего не знали. Местные жители протестовали против этого строительства (видимо тоже были бесами), направляли множество жалоб во все концы. Но оград не разбирали поэтому, видимо, и громкой огласки эта история не получила.

Учитывая эти протесты, и понимая, что столь явное сращивание церкви с государством светить нельзя, власть стала оформлять подобные строительства с подписью в качестве заказчика какого-нибудь протоиерея. Только вот контроль за расходованием средств на таких строительствах храмов продолжила почему-то Счётная палата РФ. А она проверяет расходование только бюджетных денег. Но храмовый скандал в Екатеринбурге выявил сращивание церкви не только с государством, но и с капиталом. Олигарх Алтушкин и не скрывает этого. Но Соловьев не называет его бесом ни за такой подкуп церкви, ни за то, что он, видимо в борьбе за российское православие, зарегистрировал своё предприятие «Российская медная компания» не в Святой Руси, а в оффшорном Кипре. Таким образом, у его компании российским осталось только название и место добычи прибылей: медь - российская, а деньги от её продажи - кипрские. Вот уж воистину бесовщина! Но Соловьёв не их - предателей Родины, а жителей Екатеринбурга обозвал бесами, по той причине, что именно в этом городе был убит ныне святой, а в период его царствования - кровавый Николай второй. Ну если уж так проникся Соловьёв к этой святой личности, то отчего ж он не назвал бесом Бориса Ельцина, по указанию которого, именно по идеологическим соображениям, в 1977 году был снесён дом Ипатьева - последнее трагическое пристанище царя. И что уж говорить о жителях Санкт-Петербурга, где цареубийство было совершенно обычным делом. Видимо не всех петербуржцев он отваживается назвать бесами. Думаю, что Соловьёв со своим авторитетом мог бы никого не обзывать бесами, а предложить проведение референдума, который и решил бы судьбу этого храма. А вдруг жители города на самом деле мечтают построить такой храм на свои кровные деньги. Потому что в Екатеринбурге уже очень много храмов, но такого - «Святой Екатерины» - на самом деле ещё нет. Да еще предложил бы рассмотреть в рамках этого референдума вариант строительства храма не в сквере, а на месте музея предателю Родины - Ельцин центра. Мне почему-то кажется, что такое предложение может понравиться многим горожанам. А иначе, без референдумов, с обвинениями в бесовщине у нас с демократией происходит какая-то метаморфоза. Именно на примерах «Вечеров с Соловьевым» я доказывал всем, что в России самая демократическая демократия.

Действительно, ведь нигде не приглашают на публичные дискуссии своих идейных врагов. А у нас - пожалуйста. Но теперь в моих взглядах что-то резко изменилось. Я задумался: а вообще возможно ли народовластие (демократия) в капиталистической стране? Особенно в такой, как наша Россия, где всего трём процентам населения принадлежат девяносто процентов всех богатств страны. При этом мне вспомнилась российская шутка: «Приходи ко мне в субботу. Придешь с бутылкой - будешь гостем. Придешь с двумя - будешь хозяином». И все знают, что хозяин-барин. Тут и конец любой демократии. Кроме той, которую демонстрирует Соловьёв. И не только он, но и все политические партии. Громко, на весь мир говорят правду, но ничего не делают для её осуществления. Чего, например, стоят слова Евгения Сатановского, который заявил, что готов хоть завтра собственноручно расстрелять весь финансово-экономический блок нашего правительства. От таких слов народ замирает: значит грядут скорые перемены. Но эти ожидания что-то растянулись уже лет на 20.

Таким образом, правители просто организовали довольно правдивую болтовню, которая перевела народ в состояние вечного ожидания, отстранив его от его конституционного права на власть. Вот и получается, что в стране не осталось даже намёка на народную власть (демократию), а появилась власть болтунов, т. е. болтукратия. И эти болтуны, усиливая свои гипнотические действия посредством телеэкранов, уводят людей из реальной жизни в жизнь счастливых ожиданий. Помогают им в этом опыты Кашпировского и Чумака. А цель одна: за время сна народа побыстрее распродать и растащить Россию. И у них это получается. Сам Путин признавал, что в России не осталось уже ни одного крупного предприятия без иностранного совладельца. И эти совладельцы зачастую явно враждебны России. А церковь в унисон с этими болтунами призывает народ к терпению. Наш народ умеет терпеть. Во время войны все терпели без всяких увещеваний, преодолевали нечеловеческие страдания. Но при этом боролись за свою Родину, а теперь просто терпим, ничего не предпринимая для улучшения своего положения. Вот об этом и надо задумываться: кто за православную Россию, а кто действует против её интересов? Кто бес, а кто просто не балбес? И этих не балбесов, по моим наблюдениям, становится всё больше. Поэтому власти надо не разгонять их, базируясь на формальных основаниях, а принимать срочные меры по возвращению в стране социальной справедливости. И проявлять заботу не о карманах олигархов, а об интересах страны и его народа.

Иначе недовольством народа могут воспользоваться совершенно антироссийские силы, как это случилось на Украине. И виноваты в развале России будут не бесы, а власть и болтуны, которые замалчивают и забалтывают существующие в стране проблемы.