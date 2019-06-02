Кадыров дал россиянам совет касательно еды

Рамзан Кадыров 2 июня в День здорового питания и отказа от излишеств в еде обратился к россиянам с рекомендацией быть умереннее в пище, а также активнее заниматься своим рационом.

«Будьте умеренными в еде и во всем, занимайтесь физической культурой! И вы почувствуете легкость, прилив сил и бодрости!» - написал глава Чеченской республики в социальной сети. Также Кадыров отметил, что заботиться о своём здоровье следует ежедневно, а не только в положенный для этого день, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что во время праздничных застолий не нужно стараться попробовать все имеющиеся на столе блюда, а следует всегда помнить об умеренности.