Пресс-секретарь патриарха назвал домыслами исчезновение останков последних Романовых

В РПЦ назвали домыслами пропажу останков членов царской семьи. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что информация об этом будет проверяться.

В РПЦ заговорили об «алкогольной проблеме»

Ранее появились сведения о том, что останки Алексея и Марии Романовых – детей последнего русского императора Николая II – исчезли из московского Новоспасского монастыря, где хранились последние четыре года. В монастыре не смогли оперативно объяснить подобные слухи, передаёт «Говорит Москва».

«Я тоже узнал об этом из публикаций неких СМИ. Понятно, что это всё слухи и домыслы о пропаже. Завтра мы более подробно это разъясним», - заявил Волков.