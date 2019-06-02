В РПЦ заговорили об «алкогольной проблеме»

В Русской православной церкви заявили, что «алкогольная проблема» среди верующих людей является более серьёзной, чем в светском обществе. Об этом рассказал глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, отношение к алкоголю внутри церкви на сегодняшний день гораздо мягче, чем в светском обществе, что является серьезной проблемой, передаёт РИА Новости.

«Все эти сказки про какие-то "безвредные дозы", про то, как это, красное вино, помогает желудку - все вранье. И общество относится не так, а мы относимся как-то так: "ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие"... Ничего хорошенького», - отметил он.