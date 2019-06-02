В Иркутске мужчину ограничили в свободе на восемь месяцев за шутку о бомбе

Кировский районный суд Иркутска приговорил к восьми месяцам ограничения свободы 26-летнего молодого человека за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, мужчина в нетрезвом состоянии, находясь на сквере Кирова, позвонил с сотового телефона в диспетчерскую службу и сообщил оперативному дежурному ложную информацию о минировании магазина по улице Сухэ-Батора. Об этом пишет Телеинформ.

Также три ребенка ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе города Силистра на северо-востоке Болгарии, передает НСН с ссылкой на «Интерфакс».