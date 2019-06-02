Тренер объяснил, как правильно худеть после 50 лет

Американское гериатрическое общество создало специальную программу физических нагрузок для пожилых мужчин, которые хотят сбросить лишний вес. Российские специалисты, в свою очередь, считают её неправильной и опасной для здоровья.

Американские пенсионеры, которые приняли участие в программе, подверглись так называемым интервальным тренировкам: 40 секунд — упражнение, 20 секунд — отдых. И так около получаса.

Фитнес-тренер Иван Мангустов рассказал News.ru, можно ли вообще прибегать к такой программе.

"Это ни разу не ново, интервальные тренировки к любому возрасту применимы. Эта группа людей выдержала такие тренировки, другая не выдержит. Если человек сразу придёт на такую тренировку, у него пульс зашкалит, давление скаканёт, он задохнётся и на месяц на реабилитацию уедет", - заявил эксперт.