Диетолог: как правильно питаться в жару

В жаркую погоду стоит вспомнить не только о солнцезащитном креме и головном уборе, но и о питании. Ведь неправильный рацион в этот период года может повлечь за собой неприятные последствия.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, какие продукты лучше всего употреблять в жаркое время хода, пишет News.ru.

Среди продуктов, которые стоит исключить из рациона, врач выделила цельнозерновой хлеб, крупы, макароны твёрдых сортов.

"В обычный день человеку требуется порядка 30 мл жидкости на килограмм массы тела, а во время жары — 40 мл. Если человеку хочется пить больше, то это, конечно, нужно делать", - пояснила врач.