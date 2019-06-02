Бюст и капуста: есть ли связь?

Ученые из Великобритании решили проверить, влияет ли потребление капусты на увеличение размера груди у женщин. Об этом в воскресенье сообщает интернет-портал "Территория новостей".

Причиной существования народной гипотезы о позитивном влиянии капусты на рост женского бюста, по мнению специалистов, является наличие в данном овоще определенных компонентов, имитирующих эстроген.

Однако, как выяснилось, употребление капусты не оказывает влияния на увеличение бюста. Объем груди, как правило, увеличивается при повышении массы тела женщины, либо в результате гормонального сбоя.