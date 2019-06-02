Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей на следующей неделе. Предполагается, что температура воздуха в городе вновь поднимется до 30 градусов.

В первый день недели над Москвой пройдет скандинавский антициклон. В столице ожидается переменная облачность, осадков не будет. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Во вторник начнется вторжение тепла в город. В дневное время температура достигнет 26 градусов выше нуля. Уже в среду воздух прогреется до 30 градусов, а в четверг – до 33.