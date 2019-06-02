Сирийские дети в Крыму отпраздновали День защиты детей в дельфинарии вместе с Натальей Поклонской

Депутат Государственной думы, вместе с привезенными ею маленькими сирийцами побывали в крымском дельфинарии «Акватория», пишут «Аргументы недели-Крым».

«Привезенные нами сирийские дети в Крыму отпраздновали этот день в крымской Акватории с дельфинами и другими морскими животными!», - сопроводила записями фото с мероприятия Наталья ПОКЛОНСКАЯ.

«Дети, как никто другой нуждаются в нашей защите и поддержке. Когда работаешь с детьми и видишь, как они нуждаются и ждут помощи, тебе абсолютно неважно из какой они страны и на каком языке они говорят. Язык добра, милосердия и сострадания понятен для всех. Наша задача заложить в сердцах детей уважение и любовь друг к другу, и конечно в целом к нашей стране – России», - уверена депутат ГД РФ.