Дмитрий Дюжев: о «сладком и гадком», о Евгении Онегине, Никите Михалкове

Конечно, все помнят «сладкого и гадкого» Космоса из «Бригады», которого отлично сыграл актер Дмитрий Дюжев. С тех пор много воды утекло: были и «Жмурки» с «Истребителями», и «Рая знает», «Временно недоступен», «Хождение по мукам». Как же сложилась творческая судьба актера между «Бригадой» и мелодрамой. С Дмитрием Дюжевым побеседовал наш спекцор.

От автора

Я встречалась с актером ровно два раза: на фестивале «Кинотавр» и в Риге, когда Дмитрий блистал в «Евгении Онегине». Действительно, блистал. Особенно, если учесть, что это был моноспектакль. Больше часа держать в напряжение зал – круто и талантливо. Да и беседовать с актером было интересно: умение слышать и слушать вопросы, а потом вдумчиво отвечать – серьезно. Какой он Дмитрий Дюжев? Скажу одним словом – талантливый актер!

- Дмитрий, вы вспоминаете сериал «Бригада» или он вам уже настолько надоел, что и думать забыли?

- Нет, не забыл. Конечно, не забыл. Сериал «Бригада» - моя точка отсчета в кино. Мне сложно было представить, что стану таким популярным после «Бригады». Когда мне принесли сценарий, то я его даже не дочитал, а сразу согласился. А как могло быть иначе? Моя первая главная роль, прекрасные коллеги. Согласитесь, не каждому молодому актеру так повезет! А режиссер Алексей Сидоров! Он удивительный человек, который точно знает, что хочет. А это ценное качество.

- У вас отрицательная роль в «Бригаде». Дмитрий, вы делите своих героев на «положительных» и «отрицательных»?

- Есть разные герои. Конечно, есть и отрицательные… по факту. Если честно, то я совсем не против играть отрицательные роли, но иногда становится как-то не по себе. Страшно становится.

- Почему?

- Я верю, что часть моих героев и их судьба могут отразиться на мне. Вполне серьезно! И во избежание проблем, я перед началом съемок иду к своему духовнику.

- Во многих интервью вы часто говорите о Боге. Но это очень личная тема. Стоит ли о ней говорить «всуе»?

- Я не рассказываю личное. Но почему бы мне не рассказать, как я пришел в храм. Многие люди по-разному приходят к Богу. Приходят в храм. Однажды, я почувствовал необходимость в исповеди и пришел в церковь… А вместо исповеди я бросил курить. Помню, что батюшка мне сказал: «Брось курить, а потом приходи. Понимаю, что будет сложно, но ты положись на Бога, на его волю». Было сложно. Я терпел, а через две недели бросил курить.

- Вы серьезный человек, Дмитрий.

- Я всегда серьезно относился к жизни. Мне, как актеру, конечно, хочется быть востребованным, сниматься, но мне хочется узнать себя. Хочется познать Бога, его волю. В этом нет ничего странного: каждый из нас живет своей жизнью, но в один миг все может измениться.

- Например?

- Вы мне покажетесь странной!

- Дмитрий, я помню, что на кинофестивале «Кинотавр» зрители не очень тепло встретили картину «Жмурки». Может не поняли ее?

- Мне сложно сказать. Но я знаю, что если бы меня сегодня пригласили сниматься в этой картине – согласился! А кто откажется поработать на одной съемочной площадке с Никитой Сергеевичем Михалковым? Сколько можно почерпнуть от него! Научиться! Он настоящий профессионал, который знает ВСЕ о кино, чувствует партнера. У меня только положительные эмоции. На съемках я не чувствовал дискомфорта, а только удовольствие. И понимал, как мне повезло!

- Дмитрий, вы восторженный человек…

- Я просто романтик.

- Играть моноспектакль, видимо, сложно. Да еще и классику. Я говорю о «Евгении Онегине». Как решились?

- Сложно, но интересно. Это же Александр Сергеевич Пушкин! Я не знаю ни одного актера, который бы отказался от Пушкина. Это спектакль удивительный: он идет «здесь» и «сейчас». А я предстаю перед зрителем в нескольких ролях и даже говорю от «автора». Когда есть хороший материал, который сопровождается прекрасной музыкой, то что еще нужно?

- Лично мне нравится фильм «Остров». Это верно, что после этой картины вы хотели оставить кинематограф и посвятить себя Богу?

- Я бы не хотел обсуждать эту тему. Но фильм для меня особенный. Петр Мамонов – уникальный человек и актер. Во время съемок мы с ним практически не общались. Мне даже стало казаться, что я чем-то ему не понравился. Но работать надо! Помню такой случай на съемочной площадке: подхожу и стучу к нему в дверь! Долго стучу, а он не открывает. Уже хотел уходить, а он как выскочит и побежит на меня. Ничего я понять не мог! Потом мне Петр объяснил: «Понимаешь, я не актер, а музыкант. Когда прочитал сценарий, то понял, что нам нельзя общаться. А сейчас съемки закончились – можно!» Это просто высший пилотаж!

- Благодарю за беседу!