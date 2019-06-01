Появился список госпитализированных после взрыва в Дзержинские

В Нижегородской области 14 человек госпитализированы после взрывов на заводе "Кристалл" в городе Дзержинск. Пострадали, как стало известно к вечеру субботы, 79 человек. По предварительной информации погибших в результате взрывов и пожара на территории завода нет.

Список пострадавших, доставленных в больницы после взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске, передал РЕН-ТВ.

- Елизавета Русакова, 1998 г.р.,

- Татьяна Шишкина, 1968 г.р.,

- Екатерина Герасимова, 1989 г.р.,

- Елена Лукьянова, 1977 г.р.,

- Елена Кукушкина, 1960 г.р,

- Алевтина Татаровская 1959 г.р.,

- Роман Лукьянов, 1976 г.р.,

- Алексей Ковалев, 1991 г.р.,

- Елена Балашова, 1976 г.р.,

- Татьяна Доронина, 1959 г.р.,

- Елена Юдина, 1959 г.р.,

- Наталья Завирущева, 1974 г.р.,

- Елена Баранова, 1975 г.р.,

- Нина Коробова, 1954 г.р.

Среди пострадавших — 38 работников завода и 41 житель Дзержинска. Детей среди пострадавших нет. Ситуация с оказанием медпомощи находится под личным контролем главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб для ликвидации последствий происшествия. Никитин уже приехал в Дзержинск и на место происшествия.

После инцидента стал известно, что генерального директора ГосНИИ "Кристалл" накануне отстранили от работына предприятии за систематические нарушения норм промышленной безопасности, - передает РИА Новости.