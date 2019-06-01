Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского района до 7 июля, защита обжалует арест

Бабушкинский районный суд Москвы 1 июня арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

У убитой в Раменском районе женщины осталась десятилетняя дочь

Кулаков арестован на один месяц семь суток, по 7 июля. Свою вину он не признает, утверждает, что видел Исаенкову после раз 29 апреля. Женщина уехала из дома в ночь с 1 на 2 мая, сказав родным, что ей надо помочь хорошему знакомому. 4 мая ее тело нашли в автомобиле в Раменском.

Следователи уже доказали, что на теле погибшей были обнаружены биологические следы Кулакова. Проверка на полиграфе, которую прошел Кулаков, подтвердила его виновность.