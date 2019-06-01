Заслуженный врач, заявившая о пользе укусов клещей, назвала своих критиков невежественными

Эксперты раскритиковали сообщение заслуженного врача, доктора медицинских наук Наталью Толоконскую, заявившую о пользе укусов клещей могут для организма человека. Наталья Толоконская поделилась своим "открытием" о пользу клещей в соцсети Facebook, но сама же этот пост после критики и удалила.

В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Толоконская назвала своих критиков невежественными.

Советник директора Центра института эпидемиологии Виктор Малеев заявил, что повысить иммунитет укусом клещей невозможно, а лучшая защита от энцефалита — вакцинация.

В Госдуме обсуждают уголовную ответственность врачей за публичные антинаучные рекомендации. Член комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что ответственность должна наступать, если подобные высказывания привели к неблагоприятным последствиям. Депутат также выразил мнение, что наказывать следует за антинаучные заявления, сделанные от имени крупных организаций или учёных.

Напомним: Заслуженный врач России заявила о пользе от укуса клеща

Врач удалила запись про пользу укусов клещей