Роскомнадзор объяснил, почему не рекомендуется размещать фото детей в соцсетях. Не секрет, что многие родители выкладывают в сети фотографий своих любимых детей, "стремясь поделиться со всем миром".

Как отмечает Роскомнадзор, взрослые не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков. Эксперты считают, что малыш вырастет, и ему могут не понравиться его детские фото. Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно.

"Повзрослев, ребёнок столкнётся с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесётся?" - сообщает Роскомнадзор. Возможно, знакомые смогут найти его фотографии и использовать их для его травли.

"А самое страшное происходит, когда эти фотографии начинают использовать преступники. Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей", - говорится в сообщении ведомства.

Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы.