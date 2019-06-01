У убитой в Раменском районе женщины осталась десятилетняя дочь

У убитой в Раменском районе Подмосковья заместителя председателя районной Общественной палаты Елены Исаенковой осталась десятилетняя дочь. В убийстве Елены Исаенковой, которой было 39 лет, подозревается экс-глава Раменского района 44-летний Андрей Кулаков.

Адвокат экс-главы Раменского района сообщил, что Кулакову предъявлено обвинение в убийстве

СМИ узнали, что в ночь на 2 мая Евгения сообщила своим родным, что ей нужно "помочь хорошему человеку", - передает телеканал РЕН ТВ. Она села в свой автомобиль, ввела в навигатор адрес "улица Арктическая" и поехала по предложенному маршруту. По данным СМИ, в тот вечер в дорогу женщину проводила ее десятилетняя дочь. Домой Евгения не вернулась.

4 мая в лесополосе в окрестностях Арктической улицы в Раменском обнаружили автомобиль, в котором находилось тело Исаенковой.