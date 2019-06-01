Адвокат экс-главы Раменского района сообщил, что Кулакову предъявлено обвинение в убийстве

Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве женщины - заместителя главы районной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Адвокат Кулакова Артем Сарбашев рассказал, что его подзащитного допрашивали как свидетеля и после задержали. Защитник Кулакова подтвердил, что экс-глава Раменского района свою вину не признает. Сарбашев рассказал, что, по словам Кулакова, он не виделся с Исаенковой 1 и 2 мая, - передает ТАСС.

СМИ пишут, что у Кулакова и Исаенковой были любовные отношения. По версии следствия, в ночь на 2 мая Андрей Кулаков в салоне автомобиля женщины совершил убийство и с места происшествия скрылся.

Проверка на полиграфе подтвердила виновность экс-главы Раменского района.

Напомним, Кулаков "досрочно прекратил полномочия главы района" 29 мая.