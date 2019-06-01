Поезд Адлер — Нижневартовск въехал в выехавший на пути грузовик
1 июня 2019, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
ЧП произошло в субботу на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) на перегоне Шеджий — Энем-2. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом рейса Адлер - Нижневартовск.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля, пострадал водитель машины. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.
Поднят пожарный поезд станции Краснодар.
По данным железнодорожников, авария произошла в 14:57 на перегоне Шеджий — Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем — Горячий Ключ. Представители СКЖД отметили, что в связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов.