Поезд Адлер — Нижневартовск въехал в выехавший на пути грузовик

ЧП произошло в субботу на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) на перегоне Шеджий — Энем-2. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом рейса Адлер - Нижневартовск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля, пострадал водитель машины. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Поднят пожарный поезд станции Краснодар.

По данным железнодорожников, авария произошла в 14:57 на перегоне Шеджий — Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем — Горячий Ключ. Представители СКЖД отметили, что в связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов.