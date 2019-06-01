Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» откроют в 2019 году

Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот» до конца этого года, сообщил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ- начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

«С этого года мы постепенно будем внедрять систему «Авангард» на территории парка «Патриот», где будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в военно-патриотической сфере», - сказал Картаполов.









По словам замминистра, в течение учебного года юноши - старшеклассники будут приезжать в «Авангард» на неделю с целью прохождения учебных сборов по основам военной службы.









Как уточнил Андрей Картаполов, во время каникул для школьников, начиная с 10 летнего возраста, будут проводить тематические военно-патриотические смены, знакомящие молодёжь со спецификой разных войск ВС РФ: каждый ребенок в течение​ 12-ти дней сможет почувствовать себя танкистом, моряком, летчиком или десантником. Для этого в центре установят современные интерактивные тренажеры и симуляторы.

Аббревиатура «АВАНГАРД» расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность – России Дозор. Инициативу создания центра поддержал Владимир Путин.