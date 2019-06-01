Администрация Дзержинска собирает данные и оценит ущерб от взрывов на заводе

Администрация города Дзержинска Нижегородской области собирает у жителей информацию о нанесенном им ущербе в результате взрывов на оборонном заводе "Кристалл".

По сообщению мэрии Дзержинска, жители могут сообщить о выбитых стеклах в свои управляющие компании, позвонить в Единую диспетчерскую службу или написать в группу администрации города в соцсети "Вконтакте".

По данным городских властей, в результате взрывов пострадали не только сотрудники завода, но и местные жители. За медицинской помощью обращались жители Дзержинска, получившие порезы от выбитых ударной волной стекол. Выбиты стекла в 185 домах, - передает "Интерфакс". Мэр Дзержинска Иван Носков сообщил, что оперативные группы объезжают территорию города и оценивают ущерб — пока зафиксированы только выбитые стекла, - передают "Вести".

По версии Следственного комитета, взрывы на территории завода носили техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.