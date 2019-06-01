В Ростове-на-Дону убит помощник депутата местного Заксобрания

В Ростове-на-Дону в ночь на субботу был убит Михаил Бакланов - помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова.

О том, что Михаил Бакланов застрелен в ходе конфликта, - передало агентство "Интерфакс". Позднее депутат Евгений Бессонов подтвердил информацию о гибели своего помощника. В пресс-службе следственного комитета СК РФ по Ростовской области подтвердили факт убийства мужчины в Ростове-на-Дону без уточнения личности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства помощника депутата задержан.

Телеграм-канал "112" сообщил, что Бакланов был убит в гостях у своего друга, к которому он пришел со своей девушкой. Собравшиеся гости выпивали и между ними возник конфликт.