В МЧС уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва на заводе в Дзержинске

В МЧС уточнили информацию о пострадавших при трех взрывах на заводе в Дзержинске Нижегородской области. По новым данным экстренных служб, пострадали 38 человек. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, 9 - легкое.

По предварительным данным, погибших в результате взрывов нет, - передает РИА Новости.

Представитель экстренных служб рассказал, что взрывов было три. Здание цеха разрушено на площади 100 квадратных метров. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.

В соцсетях пишут, что в городе Дзержинске прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку.Люди говорят, что взрывы были такой мощности, что весь город испугался, сработали сигнализации на автомобилях. Ударной волной выбивало окна в домах.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших.