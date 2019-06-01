В МЧС уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва на заводе в Дзержинске
1 июня 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
В МЧС уточнили информацию о пострадавших при трех взрывах на заводе в Дзержинске Нижегородской области. По новым данным экстренных служб, пострадали 38 человек. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, 9 - легкое.
По предварительным данным, погибших в результате взрывов нет, - передает РИА Новости.
Представитель экстренных служб рассказал, что взрывов было три. Здание цеха разрушено на площади 100 квадратных метров. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.
В соцсетях пишут, что в городе Дзержинске прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку.Люди говорят, что взрывы были такой мощности, что весь город испугался, сработали сигнализации на автомобилях. Ударной волной выбивало окна в домах.
Ранее сообщалось о 27 пострадавших.