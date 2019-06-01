Главного налоговика Зауралья увезли в соседний регион

Бывший глава УФНС России по Курганской области Владимир Рыжук, приговоренный к 8,5 годам колонии строгого режима, будет отбывать наказание за пределами региона.

«Рыжук был этапирован к месту отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Курганской области. Колонию, в которую увезли экс-главу УФНС, в ведомстве называть отказались, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация. «Где Рыжук будет отбывать наказание, сообщат одному из его родственников в течение десяти дней после прибытия осужденного к месту назначения». Об этом пишет URA.RU