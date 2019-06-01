Считать укусы клещей полезными и лечить энцефалит гомеопатией. Что еще предложит заслуженный врач России и жена экс-губернатора?

Заслуженный врач РФ и жена экс-губернатора Красноярского края Наталья Толоконская забыла о заповеди клятвы Гиппократа: «Не навреди». Она опубликовала странный пост, в котором без каких-либо научно доказанных фактов рассказывала, что укусы клещей могут быть полезны и рекомендовала лечиться от энцефалита с помощью гомеопатии.

Сейчас ее посты удалены, но в сети остались фотографии записей. «Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Ваше право выбирать! Применять для экстренной практики морально устаревший способ – иммуноглобулин или уникальные безвредные лекарства, которые поднимут вашиммунитет применяемый при лечении энцефалита, и застрахуют от неблагоприятных последствий», - написала Толоконская.

Звучит прямо как в сказке, согласитесь? В полезность заражения энцефалитом верить глупо, даже если вы потом приобретете мифический иммунитет, поскольку последствия любой инфекции центральной нервной системы для человека абсолютно непредсказуемы. И что такое легкая форма клещевого энцефалита? Это температура под 40 градусов, чудовищная головная боль, рвота, риск потери зрения. Тяжелая форма — это смерть.

Как пишет фонд «СПИД.Центр», от сибирского типа клещевого энцефалита умирает около 10 % заболевших, а более чем у половины инфицировавшихся - около 60 %, наблюдаются отдаленные неврологические последствия. И все это нам предлагают лечить гомеопатией, эффективность которой медицина давно ставит под сомнение. И кстати, в Сибири, о которой так самозабвенно рассказывает плохой доктор, но возможно хорошая жена экс-губернатора Красноярска, население прививают по программе вакцинации от клещевого энцефалита.

«Вы только ради пиара выпустили статью о "Пользе укуса энцефалитных клещей!". Деньжат не хватает, решили заработать?», «Вы совершенно бессовестная дама! Вам бы посетить людей, страдающих после укуса энцефалитного клеща», «В клане шарлатанок от медицины прибыло. Встаньте в очередь за Малышевой. Странно, что вы не предложили лечить энцефалит молитвами и верой. Судя по настольным книгам "Биология веры", это в вашем духе. Может начнете уже серьезные медицинские журналы читать, у вас же степень какая-никакая есть, а не псевдонаучную популярную хрень?», «Как быстро Вы удаляете не лестные. Но ничего страшного, СМИ уже цитируют, ваши изречения про клещей», - посмеялись над второй Малышевой пользователи Сети.